أحمد حسن يكشف عن تفاصيل اجتماع ريبيرو بمحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل اجتماع ريبيرو بمحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"خاص.. ريبيرو اجتمع بمحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا وأكد للثلاثي أن فرصة المشاركة متاحة أمام الجميع وفقًا للتألق في التدريبات والمباريات".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رؤية المدير الفني للنادي الأهلي، الإسباني خوسيه ريبيرو، بشأن مركز الظهير الأيمن داخل صفوف الفريق، مؤكدًا أن المنافسة أصبحت مفتوحة بعد تألق عمر كمال في التدريبات.

وقال شوبير، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»:"محمد هاني كان ضامن مكانه بنسبة 100%، لكن ريبيرو يرى أن عمر كمال لاعب مميز، والأهلي لم يستفد منه حتى الآن، ولذلك قرر رفض إعارته إلى سيراميكا كليوباترا."

وأضاف شوبير أن الجهاز الفني ينوي استغلال جميع العناصر المتاحة في الموسم الجديد، خاصة في ظل الزخم الكبير داخل القائمة والمنافسة القوية بين اللاعبين في كل المراكز.