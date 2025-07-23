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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| جهاز لوحي اقتصادي من وان بلس بمواصفات احترافية و أفضل ساعة ذكية في الأسواق.. اعرف مواصفاتها

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سعر ومواصفات OnePlus Pad Lite.. جهاز لوحي اقتصادي بمواصفات منافسة

كشفت ون بلس عن جهازها اللوحي OnePlus Pad Lite بالتزامن مع سلسلة OnePlus Nord 5 في وقت سابق من هذا الشهر.

وطُرح هذا الجهاز اللوحي الاقتصادي خصيصًا للسوق الأوروبية. 

واليوم، أعلنت الشركة رسميًا عن جهاز Pad Lite، وإليكم نظرة على مواصفات الجهاز وميزاته وسعره.

بتقنيات مبتكرة ومزايا متقدمة.. إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق

أطلقت CMF، العلامة التجارية الفرعية Nothing، ساعة Watch 3 Pro الجديدة. 

وتتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة، و تعزيز خدمة ChatGPT، ومكالمات بلوتوث، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، وبطارية تدوم حتى 13 يومًا، أما عن مواصفات الساعة فهي تأتي بتصميم معدني. 

بكاميرا 50 ميجابكسل.. فيفو تستعد لإطلاق هاتفها V60 الجديد

بدأت الشائعات تُسرّب تدريجيًا تفاصيل هاتف Vivo V60 الذكي المُرتقب. ووفقًا لتقرير جديد صادر عن SmartPrix، من المُقرر الإعلان الرسمي عن هاتف V60 في 12 أغسطس. 

بسعر لن تصدقه وشحن يدوم لـ 20 يوما.. لينوفو تطلق ساعة Lenovo Watch Pro
 

أطلقت لينوفو رسميًا أحدث ساعتها القابلة للارتداء الاقتصادية، لينوفو واتش برو بسعرٍ مناسب، تتميز الساعة الذكية بشاشة AMOLED، ومستشعرات صحية متنوعة، وعمر بطارية طويل، وغيرها الكثير. إليكم أهم مواصفاتها وميزاتها وسعرها.

بميزات احترافية.. سامسونج تطلق سلسلة هواتف جديدة |إليك أهم مواصفاتها

بعد أن تخلّت سامسونج عن بعض هواتف Galaxy A العام الماضي، تُقدّم الآن سلسلة Galaxy A كاملةً عالميا وليس فقط هاتف Galaxy A56 لذا، فقد تجاوزت سامسونج توقعاتها هذه المرة، والآن، يُمكن للعملاء الاختيار بين هواتف Galaxy A26 و Galaxy A36 و Galaxy A56 .

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