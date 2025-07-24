مواصفات لاند روفر ديفندر اوكتا 2025

أعلنت شركة لاند روفر عن طرازها الجديد لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025، وتنتمي ديفندر اوكتا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025

محرك لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025

تحصل لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 4400 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 626 حصان، وبها عزم دوران 750 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلى 250 كم/ساعة .

وسائل الأمان لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025

لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025

تمتلك سيارة لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام تعليق متكيف 6D، ونظام تثبيت السرعة التكيفي للطرق الوعرة، ونظام كبح الطوارئ التلقائي، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وكاميرات 360 درجة.

أبعاد لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025

تتوافر سيارة لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025 بطول 5100 مم، وعرض 2009 مم، وارتفاع 1968 مم .

لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025

مواصفات لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025

زودت سيارة لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025 بالكثير من المميزات من ضمنها، صدادات أمامية وخلفية معاد تصميمها لتعزيز زوايا الاقتراب والمغادرة، وبها شبك أمامي سداسي الأضلاع، وبها شعار لـDefender Octa المنتشر في أرجاء السيارة، وبها سقف وباب خلفي باللون الأسود، وبها فتحات تهوية مرتفعة مزدوجة لمواجهة كافة أنواع ظروف القيادة، وترتفع السيارة عن الأرض بشكل ملحوظ، وبها عجلات رياضية بإطارات لجميع التضاريس لتعزيز الأداء على الطرق الوعرة.

لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025

بالاضافة إلى ان سيارة لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025 بها، لمسات ألياف الكربون، وسقف بانوراما بالكامل، وبها زر Octa على عجلة القيادة لتفعيل وضع القيادة الأعلى، وبها مبدلات سرعة خلف عجلة القيادة لتغيير السرعات يدويًا، وبها شاشة عرض رأسية ونظام معلومات بشاشة مركزية كبيرة، ومقاعد أمامية بتصميم Body and Soul الجديد، وبها مقعد خلفي بدعامات إضافية، وبها أقمشة عالية الجودة بلون فاتح، وبها زر الشعار المميز أسفل الوسادة الهوائية على عجلة القيادة، وبها نظام تحكم بالإطلاق على الطرق الوعرة وإعدادات ABS محسنة للمكابح في الظروف الصعبة.