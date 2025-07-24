نشوب حريق بحوش ملحق بمنزل في البلينا بسوهاج.. ماذا حدث؟

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق محدود داخل حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص، وملحق بمنزل أحد المواطنين، دون حدوث أية إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق داخل حوش ملحق بمنزل ملك المدعو "الضبع أ.ع.أ"، 65 عامًا، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية.

وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمنازل المجاورة، أسفر الحريق عن احتراق كمية من البوص والتبن، دون وقوع إصابات.

وبسؤال مالك الحوش، أفاد بمضمون ما سبق، ورجّح أن يكون سبب الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي بسبب التوصيلات العشوائية داخل الحوش، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.