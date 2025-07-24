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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لقاءات جماهيرية لـ"الجبهة الوطنية" بقنا لدعم وفاء رشاد بانتخابات الشيوخ

الجبهة الوطنية
الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

نظّم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، عددًا من اللقاءات الجماهيرية الحاشدة لدعم النائبة وفاء رشاد خلف الله، مرشحة الحزب على مقعد القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع الصعيد في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمشاركة واسعة من القيادات الحزبية والتنظيمية وممثلي العائلات والقبائل والمواطنين بمختلف المراكز.

بدأت الفعاليات بلقاء جماهيري كبير في قرية فاو قبلي، نظمه اللواء محمود شوقي عبد المقصود، الأمين المساعد لأمانة المحافظة، بحضور اللواء هشام الشعيني، أمين الحزب بمحافظة قنا، ومرشحة الحزب وفاء رشاد.

وأكد المشاركين على أهمية الحشد والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، موضحين أن حزب الجبهة الوطنية هو حزب مؤسسي يعمل على دعم الدولة المصرية، ويقف خلف قيادتها السياسية في مختلف المواقف.

كما استقبلت قبيلة العرب، مرشحة الحزب في لقاء جماهيري حاشد، عُقد في ديوان اللواء سيف الصافي، الأمين المساعد للحزب، وذلك بحضور اللواء هشام الشعيني، وقيادات ممثلة لقبائل العرب والهوارة، في إطار دعمهم لمرشحة الحزب على القائمة الوطنية من أجل مصر.

وفي مدينة دشنا، نظم أمين مركز دشنا لحزب الجبهة لقاءً جماهيريًا في ديوان آل عبد الله بمنطقة الصعايدة، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بدشنا، وبمشاركة عدد كبير من القيادات التعليمية والرموز الشعبية، وبحضور اللواء هشام الشعيني، واللواء محمود شوقي عبد المقصود.

واختُتمت الجولة الجماهيرية بزيارة مرشحة الحزب بالقائمة الوطنية وفاء رشاد والوفد المرافق لها إلى ديوان الحوضة بقرية أبو مناع بحري، حيث كان في استقبالها جمع من الأهالي، الذين أعربوا عن دعمهم الكامل لها ولحزب الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ وحرصهم على المشاركة والنزول للانتخابات.

وتناول اللقاء الحديث حول برنامجها الانتخابي، مع التأكيد على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وممارسة الحق الدستوري في التصويت.

حزب الجبهة الوطنية محافظة قنا انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ قطاع الصعيد

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