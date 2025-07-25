طارق فهمي: على إسرائيل أن ترتدع وتبتعد عن التطرف لتُقبل إقليميًا

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل عليها أن ترتدع خاصة أن لديها مخاوف من أن تنزع شرعيتها في المحاكم الدولية، مشيرا إلى أنه لو تم سؤال أي مواطن إسرائيلي عن عاصمة إسرائيل لن يستطيع الرد.

وقال فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه لكي تعيش إسرائيل في المنطقة ويتم قبولها عليها أن تبتعد عن النزعة العسكرية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن معظم الجماعات في إسرائيل متطرفة وإرهابية، وهم من انتجوا حركات العنف في المجتمع الاسرائيلي والمحكمة العليا داخل ارائيل جرمت عملهم السياسي.

