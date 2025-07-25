تراجع البيض الأحمر.. أسعار الفراخ اليوم الجمعة

يبحث عدد كبير من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية عن أسعار الدواجن، حيث تشهد أسعار الدواجن والبيض في مصر تغيرات يومية نتيجة لتقلبات السوق والعرض والطلب وتكاليف الأعلاف، ويهتم المواطنون بمعرفة أحدث الأسعار لتحديد احتياجاتهم الشرائية سواء للفراخ البيضاء أو البلدي أو الأمهات إلى جانب أسعار البط والبيض بمختلف أنواعه.



أسعار الفراخ اليوم في الأسواق

تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، استقرارا خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، فيما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي.

تراوح سعر الفراخ البيضاء في المزرعة بين 66 و68 جنيهًا للكيلو، ويصل للمستهلك في الأسواق من 75 إلى 78 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 102 و 103 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 112 و113 جنيهًا للكيلو.

سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 119: 120 جنيها لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ129: 130 جنيهًا.



أسعار أجزاء الدواجن اليوم

- بلغ سعر كيلو البانية في محلات الفراخ بالأسواق الى مستوى بين 200- 220 جنيها، وقد يزيد أو يقل السعر 10 جنيهات حسب كل منطقة سكنية

يتراوح سعر الأوراك من 110 إلى 115 جنيهًا.

- يصل سعر الكبد والقوانص إلى 135 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الأجنحة بين 65 و75 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدبابيس 100 جنيه

أسعار البط اليوم

البط البلدي: يتراوح بين 100 و110 جنيهات للكيلو.

البط المسكوفي: من 90 إلى 100 جنيهًا للكيلو (في المزرعة)، ويزيد السعر في المحلات بـ10–20 جنيهًا.



وصل سعر البط المولار: من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

كما البط الفرنك (الفرنساوي): من 65 إلى 75 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر البط البكيني: يبلغ حوالي 97.5 جنيهًا



أسعار اللحم الرومي في بورصة الدواجن اليوم

وصل سعر كيلو لحم رومي أبيض 99 - 100 جنيها

بلغ سعر كيلو لحم رومي أسمر 109 - 110جنيهات.

أسعار البيض اليوم في مصر

بالنسبة إلى أسعار البيض، فهي تختلف من محافظة لأخرى على حسب النقل وسلاسل التوزيع، وتعتبر هذه الأسعار مؤشرات متوسطة تم رصدها من بورصات الدواجن ومنتجي البيض.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة من 113 إلى 116 جنيهًا، لتباع للمستهلك بسعر، يتراوح بين 126 الى 130 جنيها.



كما سجلت كرتونة البيض الأحمر تتراوح بين 134 و135 جنيهًا للمستهلك، حيث تخرج من المزرعة بسعر 125 جنيها.

أما كرتونة البيض البلدي تسجل نحو 143 جنيهًا للمستهلك.