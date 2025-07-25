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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فصل الكهرباء عن 8 مناطق في نجع حمادي.. المواعيد والأماكن

بيان
بيان
يوسف رجب

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بـ قنا، في بيان لها اليوم الجمعة، عن فصل التيار الكهربائي، عن 8 مناطق بنطاق مركز نجع حمادى، غداً السبت الموافق 26 يوليو 2025، لإجراء أعمال الصيانة السنوية.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائى تشمل" مجلس المدينة القديم، منطقة الصاغة، منطقة رعاية الطفل والثقافة، شارع الجنينة، منطقة خلف الطوابين، شارع بورسعيد، منطقة مدرسة التجارة، منطقة الإصلاح الزراعى".

وأضافت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن فترة فصل التيار الكهربائى عن المناطق المذكورة تبدأ من الساعة 6 صباحاً حتى 8 صباحاً.

وأشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن التيار الكهربائي سوف يعود للمناطق المذكورة، عقب انتهاء أعمال الصيانة المقررة بالمناطق المحددة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة.

وأهاب بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بالمواطنين والمخابز عمل احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال الفترات المذكورة، فضلاً عن إخطار الجهات الحكومية الواقعة بنطاق الأماكن المذكورة، لاتخاذ احتياطاتهم اللازمة.

قنا نجع حمادى فصل التيار الكهربائي الصيانة السنوية مدينة نجع حمادى

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