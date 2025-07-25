أول تعليق من الخارجية الفلسطينية علي قرار الرئيس الفرنسي

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ان قرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بالدولة الفلسطينية تعبير عن الالتزام بالقانون الدولي وحل الصراع بالطرق السياسية لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وحثت الخارجية الفلسطينية في بيان لها بريطانيا والدول كافة على الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ والإقدام على الاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين وتحقيقا للسلام في المنطقة والعالم.

كما دعت الخارجية الفلسطينية جميع دول العالم للمشاركة بفعالية في المؤتمر الأممي الذي سيعقد في نيويورك واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بحماية حل الدولتين وتحقيق السلام.