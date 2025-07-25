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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق في مصنع فوم بقليوب

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق هائل شب داخل مصنع فوم بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث أسفر الحريق عن مصرع شخص، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.


تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مصنع فوم بأرض جبر دائرة مركز شرطة قليوب.


وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، مدعمة بسيارة إسعاف للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق داخل مصنع فوم بأرض جبر دائرة مركز شرطة قليوب، كما أسفر الحريق عن مصرع شخص نتيجة تعرضه لحالة اختناق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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