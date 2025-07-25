آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه على الانخفاض الأخير بالبنوك خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 25- 7-2025؛ علي مستوي البنوك في مصر.

تحركات الدولار

قبل أيام تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه؛ ليتعرض لنزيف قوي في أدائه مقابل صعود سعر الجنيه بقيمة تبلغ 28 قرشا في يوم واحد.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر سعر سجله الدولار علي مستوي البنوك المصري ما يساوي 49 جنيها للشراء و 49.1 جنيه للبيع.

إجازة البنوك

مع انتهاء يوم الاربعاء الماضي، اعلن البنك المركزي المصري عن تعطل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من الخميس حتي السبت المقبل؛ نظرا للاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو 1952 .

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ آخر سعر سجله الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.01 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

ووصل ثاني اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيها للشراء و49.1 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، الكويت الوطني، أبوظبي الأول".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.01 جنيه للشراء و49.1 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، الإمارات دبي، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية وميد بنك".

متوسط السعر

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك الحكومية والخاصة نحو 49.03 جنيه للشراء و 49.13 جنيه للبيع في بنوك “ العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات،البركة، HSBC”.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، سايب، الاسكندرية، القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

أعلى سعر

وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.14 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

بلغ ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.06 جنيه للشراء و 49.16 جنيه للبيع في بنكي الزراعي المصري ونكست".