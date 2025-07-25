إكرامي ينفعل على الهواء بسبب محمد الشناوي

انفعل إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بسبب الحديث عن جلوس محمد الشناوي احتياطيا لـ مصطفى شوبير في القلعة الحمراء.

وحول سؤال هل يمكن أن يجلس محمد الشناوي على دكة البدلاء احتياطيا لـ مصطفى شوبير خلال الفترة المقبلة؟، رد إكرامي في تصريحات خلال حلوله ضيفًا على قناة “إم بي سي مصر” قائلا: "آه طبعًا يقعد احتياطي لـ مصطفى شوبير".

وأضاف: "أنا جلست احتياطي قبل كده لـ شوبير، ونفس الأمر ثابت البطل جلس لشوبير احتياطي، هل هذا معناه التقليل من أحمد شوبير لا وكل وقت وليه أذان".

وأتم: “مصطفى شوبير لما كان محمد الشناوي متعور ولعب نهائي أفريقيا أبلى بلاءً حسنا وعمل بطولة مميزة”.

ويواجه الأهلي نظيره البنزرتي التونسي، مساء اليوم الجمعة، في إطار ثاني تجارب الفريق الودية.