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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لينوفو تفتح الحجز المسبق لجهازها اللوحي الرائد الخفيف مع قلم احترافي

لينوفو
لينوفو
احمد الشريف

أعلنت لينوفو رسميًا عن بدء الحجز المسبق لجهازها اللوحي الجديد Xiaoxin Pro GT، الذي يتميز بتصميم نحيف وزن قليل للغاية، وبسعر تنافسي ضمن الفئة المتوسطة‑العليا. 

تحتوي النسخة على شاشة ضخمة بحجم 11.1 بوصة، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3، ووزن يبلغ نحو 458 غرام وسُمك لا يتجاوز 5.99 مم فقط، ما يمنح المستخدمين جهازًا فاخرًا وسهل الحمل.

شاشة احترافية وتجربة رسومية مميزة

يأتي الجهاز بشاشة LCD بدقة "3.2K" ومعدل تحديث مرتفع يصل حتى 144 Hz، مع دعم تقنية Dolby Vision وHDR10+ لتوفير جودة عرض رائعة للألعاب والمحتوى الترفيهي. 

تعكس هذه المواصفات تركيز لينوفو على تقديم تجربة بصرية سلسة وممتعة داخل هيكل خفيف الوزن.

أداء قوي وقلم ذكي مصاحب

زُوّد الجهاز بشريحة Snapdragon 8 Gen 3 المدعومة بأداء قوي ومناسب للألعاب والتطبيقات الثقيلة. 

إلى جانب ذلك، يتضمن الجهاز دعمًا للقلم الذكي المزود بقفله المغناطيسي (dock)، ما يجعله مفيدًا لمحترفي الرسم أو تدوين الملاحظات بدقة.

لمحبي الإنتاجية والترفيه على حد سواء

بالإضافة إلى التصميم الأنيق، يقدم الجهاز أداءً قويًا ينافس أفضل اللوحيات، وهو مثالي للمستخدمين الباحثين عن توازن بين الترفيه والإنتاجية. 

ومع وزن 458 غم وسُمك 6 مم تقريبًا، يُعد جهازًا ممتازًا للاستخدام اليومي أو أثناء التنقل.

السعر المتوقع وتوفره الأولي

تشير التقديرات إلى أن سعر الجهاز قد يكون أقل من 400 يورو في السوق الصينية، مع نية لينوفو لإطلاق نسخة عالمية لاحقًا ضمن سلسلة Idea Tab. 

تشير هذه الخطوة  إلى إمكانية توفير الجهاز في أسواق خارج الصين، وربما الوصول إلى مصر بأسعار تنافسية عقب الإعلان الرسمي.

خلاصة

مع فتح لينوفو الحجز المسبق لجهازها اللوحي الخفيف Xiaoxin Pro GT، تقدّم نموذجًا فريدًا يجمع بين الأداء العالي، شاشة احترافية، ودعم قلم متقدّم all في جسم نحيف ومتين.

 الأجهزة المقبلة من هذه السلسلة تعد بتوسيع نطاق المنافسة في فئة اللوحيات الذكية الذكية للمستخدمين المحترفين والرياضيين الرقميين على حدّ سواء.

لينوفو Snapdragon 8 Xiaoxin Pro GT

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