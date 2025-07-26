قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزعيم عادل إمام وزوجته يتصدران السوشيال ميديا في صورة نادرة
انتهاء الموجة الحارة قريبًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية يوليو
صلاة الضحى.. اعرف حكمها وفضلها وكيفية أدائها
شيخ الأزهر يعلق تهنئة أوائل الثانوية ويلغي مؤتمر إعلان النتيجة تضامنا مع غزة
100 يوم صحة: تقديم 15مليون و128 ألف خدمة طبية مجانية خلال 10أيام
موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
ليه بيداري.. روبي تشعل حفل الصيف بالساحل الشمالي
لماذا سمي شهر صفر بهذا الاسم؟.. لـ7 أسباب اختفى منها 5
أسعار الذهب اليوم السبت 26-7-2025 فى مصر
صفقة مميزة.. لاعب جديد يقترب من صفوف بيراميدز | من هو؟
بعد أزمة معجبات حفله الأخير.. زوجة راغب علامة ترد على شائعة انفصالهما
ترامب: أفضل الدولار القوي..وانخفاضه يُدر على أمريكا أموالا طائلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: لدينا 276 منشأة طبية معتمدة في 6 محافظات

الكرنك
الكرنك
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، عن نجاح اعتماد 276 منشأة صحية تابعة للهيئة، وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة وذلك بـ 6 محافظات وهم محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.

 ولفت الدكتور أحمد السبكي أن هيئة الرعاية الصحية تُعد أكبر جهة في مجال الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص تمتلك منشآت صحية معتمدة وفق درجات الاعتماد المختلفة طبقًا لمعايير GAHAR والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا ISQua العالمية، منوهًا إلى المنشآت الحاصلة على درجة الاعتماد الكلي والتي بلغت 196 منشأة طبية تابعة للهيئة، فيما بلغ إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة مبدئيًا 80 منشأة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، معربًا عن فخرة باعتماد 84% من إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.

محافظة بورسعيد تمتلك 43 منشأة طبية معتمدة كليًا

وأوضح أن محافظة بورسعيد تمتلك 43 منشأة طبية معتمدة كليًا وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من الاسكوا الدولية ISQua ، فيما بلغ عدد المنشآت المعتمدة بالأقصر 60 منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت المعتمدة بدرجات الاعتماد المختلفة في محافظة الإسماعيلية 47 منشأة، و 26 منشأة تابعة للهيئة بمحافظة السويس وفقًا للمعايير القومية GAHAR، فيما بلغ نصيب محافظة أسوان 80 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة وبلغ عدد المنشآت المعتمدة بجنوب سيناء 20 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

مشيرًا أن شهادة الاعتماد هى البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الصحى الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلاً عن الميزة التنافسية التى تمنحها شهادة "GAHAR" للمنشأة الطبية كجهة معتمدة عالمياً، وهو ما يضمن الالتزام بأعلى مستوى من السلامة والأمان والجودة للخدمات الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر (2030) من الإرتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصرى.

ونوه السبكي، أن تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة ساهم في تحسين سلامة المرضى من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم، لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل وصولاً للمعايير العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وامتداده في أسرع وقت إلى كافة محافظات الجمهورية لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية، لافتًا إلى تقديم مجلس الوزراء كافة أوجه الدعم لتنفيذ المشروع ومتابعته الجادة والمستمرة لجميع خطوات تقدم المشروع، والتأكيد على استمرارية إنجاز العمل به رغم التحديات الاقتصادية العالمية، باعتباره أولوية قصوى على أجندة اهتمامات الدولة المصرية.

الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل GAHAR ISQua منشآت صحية الأخطاء الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة

تنسيق الجامعات 2025

الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

ارتفاع درجات الحرارة

تقترب من الـ50 درجة| بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

تنسيق الدبلومات 2025

العلوم الإدارية 65% وهندسة 96% وتجارة 84.1%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

وزارة الداخلية

حقيقة احتجاز ضابط بقسم شرطة.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

تنسيق الجامعات 2025

رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

أرشيفية

مصرع شخص غرقا بإحدى الترع في الدقهلية

ارشيفية

سقط فى حفرة .. إصابة حارس عقار بإصابات خطيرة بأحد المناطق بالدقهلية

بالصور

فستان كلاسيك.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ليه بيداري.. روبي تشعل حفل الصيف بالساحل الشمالي

روبي
روبي
روبي

بيع سيارة عمرها 25 عامًا مقابل 204 ألاف دولار.. ما السر؟

سيارة أكيورا
سيارة أكيورا
سيارة أكيورا

ملايين الأشخاص يكرهون هذه التقنية الموفرة للوقود في السيارات الحديثة

ميزة التشغيل/الإيقاف التلقائي
ميزة التشغيل/الإيقاف التلقائي
ميزة التشغيل/الإيقاف التلقائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد