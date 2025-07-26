قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدف الأهلي .. بيراميدز يقترب من ضم صفقة أجنبية | خاص
16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025
كيف أستيقظ لصلاة الفجر ؟.. نصائح من الإفتاء
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-7-2025
وظائف بالأردن برواتب تصل لـ35 ألف جنيه
مدبولي يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالعلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالساحل الشمالى
الزعيم عادل إمام وزوجته يتصدران السوشيال ميديا في صورة نادرة
انتهاء الموجة الحارة قريبًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية يوليو
صلاة الضحى.. اعرف حكمها وفضلها وكيفية أدائها
شيخ الأزهر يعلق تهنئة أوائل الثانوية ويلغي مؤتمر إعلان النتيجة تضامنا مع غزة
100 يوم صحة: تقديم 15مليون و128 ألف خدمة طبية مجانية خلال 10أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تستعرض تجربتها في مبادرة العناية بصحة الأم والجنين خلال مؤتمر أفريقي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
عبدالصمد ماهر

شاركت وزارة الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر إفريقيا حول «القضاء الثلاثي على الإيدز، والتهاب الكبد B، والزهري»، والذي عقد بمدينة كمبالا عاصمة أوغندا، خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو 2025، تحت شعار «توحيد الجهود، من أجل مستقبل متحول: تحقيق القضاء الثلاثي في إفريقيا بحلول عام 2030».

وجاء تنظيم المؤتمر برعاية وزارة الصحة بجمهورية أوغندا، وبالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية والإقليمية، منها الإتحاد الإفريقي (Africa CDC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومبادرة القضاء الثلاثي في إفريقيا (AEVT)، إلى جانب شركاء التنمية UNITAID، GAVI، والصندوق العالمي (Global Fund)، ومنظمات دولية متخصصة.

النهج المجتمعي للقضاء الثلاثي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوفد المصري شارك في جلسة بعنوان «النهج المجتمعي للقضاء الثلاثي: دور المنظمات القاعدية، وجماعات المناصرة، والعاملين الصحيين المجتمعيين» والتي عُقدت بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول الإفريقية.

وقال «عبدالغفار»: وفد وزارة الصحة والسكان، استعرض تجربة مصر الرائدة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للقضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، المتماشية مع الإطار الرباعي الذي حددته منظمة الصحة العالمية، والذي يشمل الوقاية الأولية، وتكامل خدمات الصحة الإنجابية، وتوفير خدمات الأم والطفل الأساسية، والمتابعة الشاملة للأسرة.

وأضاف أنه تم تسليط الضوء على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لصحة الأم والجنين، التي تم إطلاقها في مارس 2022، كنموذج متكامل للرعاية الصحية المجتمعية، والتي تغطي أكثر من 3000 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، بما يشمل المناطق الحدودية والريفية، وقدمت خدمات الفحص المجاني لأكثر من 3.2 مليون سيدة حامل، شاملة الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري، وفيروس التهاب الكبد B، والزهري، إلى جانب الكشف المبكر عن أمراض الحمل الأخرى مثل سكر الحمل، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، مع توفير العلاج والمتابعة المستمرة للأمهات والمواليد.

وتابع «عبدالغفار» أن الجلسة شهدت تأكيدًا على الدور الحيوي للعاملين الصحيين المجتمعيين، والمثقفين الصحيين، في نشر التوعية الصحية، وتقديم الدعم للفئات المستهدفة، وخاصة غير المصريين المقيمين في مصر، وأظهرت نتائج التقييم الاقتصادي للمبادرة توفير نفقات مالية تُقدّر بنحو 1.8 مليار جنيه مصري، مع عائد استثماري يصل إلى 43%، مما يعكس التأثير الإيجابي والمستدام للاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية ضمن رؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة منى خليفة، مدير الإدارة العامة لمبادرات الصحة العامة، خلال جلسة بعنوان «الاستفادة من دعم القيادة السياسية لتسريع القضاء الثلاثي»، أن دعم القيادة السياسية يُعد حجر الأساس لنجاح المبادرات الصحية الكبرى، مشيرة إلى أن مصر أدرجت هدف القضاء الثلاثي ضمن استراتيجيتها الوطنية لصحة الأم والطفل، وأن المبادرات القومية مثل «صحة الأم والجنين» التي تعمل تحت شعار «100 مليون صحة» شكّلت بنية قوية لفحص ملايين النساء وتقديم خدمات شاملة لكافة الفئات، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين.

ونوهت بأن هدف القضاء الثلاثي ليس مجرد التزام صحي، بل هو وعد إنساني بعدم ولادة أي طفل بمرض يمكن الوقاية منه، مشددة على استعداد وزارة الصحة لتقديم تجربتها الناجحة، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف الطموح بحلول عام 2030.

الصحة مصر العناية بصحة الأم والجنين الإيدز التهاب الكبد B والزهري وزارة الصحة والسكان 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة

تنسيق الجامعات 2025

الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الدبلومات 2025

العلوم الإدارية 65% وهندسة 96% وتجارة 84.1%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

وزارة الداخلية

حقيقة احتجاز ضابط بقسم شرطة.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بأبوتيج لمتابعة تنفيذ منظومتي التقنين والتصالح

محذرا من تعطيل مصالح المواطنين.. محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بأبوتيج

صورة موضوعية

موسم سياحي نشِط.. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 24 ألف سائح في يوم واحد

تحصين الثروة الحيوانية

تحصين 42 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالجيزة

بالصور

أول سيارة كهربائية صينية مضادة للرصاص: زيكر 001

زيكر 001
زيكر 001
زيكر 001

فستان كلاسيك.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ليه بيداري.. روبي تشعل حفل الصيف بالساحل الشمالي

روبي
روبي
روبي

بيع سيارة عمرها 25 عامًا مقابل 204 ألاف دولار.. ما السر؟

سيارة أكيورا
سيارة أكيورا
سيارة أكيورا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد