كلاكيت رابع مرة.. ضبط مطعم شهير ببورسعيد يروج دجاجًا ببيانات صلاحية مزورة

نجح رجال الرقابة التموينية بمديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد في إحباط ترويج كميات دجاج بمطعم شهير ذات بيانات مزورة، وذلك للمرة الرابعة على مدار اسبوعين بنطاق المحافظة.

كانت مديرية تموين بورسعيد شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع قيادات حى الشرق في إطار توجيهات اللواء مُحب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، وبناءً على المتابعة الدقيقة من محمد حلمي مدير عام مديرية التموين، وبالتنسيق مع سمر موافي رئيس حي الشرق.

واستهدفت حملة بورسعيد التموينية المنشآت الغذائية بنطاق الحي لضبط المخالفات وضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

ضبط مطعم شهير يروج دجاجًا ببيانات صلاحية مزورة

و أسفرت الحملة، عن ضبط مطعم شهير يقوم بحيازة وتداول أكياس تحتوي على قطع دجاج متبلة مدون عليها تاريخان مختلفان للصلاحية أحدهما مدوَّن على العبوة الأصليةوالآخر موضوع على استيكر قابل للنزع والتغيير، ومُثبت عليه تاريخ مزور بخط اليد، يٓظهر عليه علامات واضحة للتلاعب، مما يُعد مخالفة جسيمة تمس صحة وسلامة المستهلك، وذلك في محاولة لإيهام الجهات الرقابية بصلاحيتها بهدف تمريرها للاستهلاك رغم عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمعايير القانونية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتحرر محضر بالمخالفة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشددت محافظة بورسعيد ومديرية التموين على استمرار الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتشدد على عدم التهاون مع أي محاولة للإضرار بصحة المواطنين.