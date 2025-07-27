أيهما تختار هيونداي إلنترا CV7 أم تويوتا كورولا 2025

يمتلأ سوق السيارات المصري بالعديد من السيارات الجديدة موديل 2025، وجاءت تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي إلنترا CV7 وتويوتا كورولا موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

محرك تويوتا كورولا موديل 2025

تويوتا كورولا موديل 2025

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 189 ألف/كم .

سعر تويوتا كورولا موديل 2025

تويوتا كورولا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

محرك هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

تنقل قوة سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 126 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر .

أسعار هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 930 ألف جنيه .