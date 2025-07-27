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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | واتساب يفاجيء متابعيه بميزة جديدة .. مواصفات آيفون فولد القابل للطي وموعده طرحه بالأسواق

أخبارا وتقارير
أخبارا وتقارير
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

جوجل تحذر مستخدمي هواتف بيكسل لهذا السبب.. ما القصة؟
أبلغ أحد مستخدمي مواقع الدردشة عن حادثة خطيرة تتعلق بهاتف Pixel 6a الذكي الذي اشتعلت فيه النيران أثناء شحنه على طاولة السرير.

 قال مستخدم الهاتف أنه كان على بُعد أقل من 40 سم من رأسه عندما انفجر فجأةً مُصدرًا صوتًا عاليًا ورائحة احتراق قوية لتنتشر النيران بسرعة وتشعل شراشف السرير القريبة لتنشق المستخدم دخانًا في الغرفة المغلقة، مما تسبب في ألم في الحلق وأعراض استمرت طوال اليوم.

بتحسينات في الكاميرا والبطارية.. أهم مواصفات هاتف Nothing Phone (3) المقبل

يُعتبر هاتف Nothing (3) من الهواتف الرائدة في سلسلة هواتف Nothing، ويأتي الهاتف بتصميم وبسعر مناسب ويبدأ سعر الإصدار الأساسي بسعة 12/256 جيجابايت من 799 دولارًا أمريكيًا/799 يورو/799 جنيهًا إسترلينيًا/7999 روبية هندية، بينما يصل سعر إصدار 16/512 جيجابايت إلى 899 دولارًا أمريكيًا/899 يورو/899 جنيهًا إسترلينيًا/8999 روبية هندية. 

هتقلب الموازين.. واتساب يفاجيء متابعيه بميزة جديدة إليك كيفية تطبيقها
تختبر خدمة التراسل الفوري واتساب ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتعيين تذكيرات لرسائل معينة يريدون الرجوع إليها، وذلك استنادًا إلى نتائج جديدة في أحدث نسخة تجريبية.

وفقًا لموقع WABetaInfo ، تتيح هذه الميزة للمستخدمين الضغط مطولًا على أي رسالة واختيار خيار "تذكير" من القائمة ثم بعد ذلك، يمكن للمستخدمين الاختيار بين ساعتين، أو 8 ساعات، أو 24 ساعة، أو مدة مخصصة، ليتم تنبيههم بعدها ليظهر رمز جرس في زاوية الرسالة للإشارة إلى ضبط التذكير.

بمزايا ثورية.. مواصفات آيفون فولد القابل للطي وموعده طرحه بالأسواق
يُعزز تسريب جديد من الصين العديد من الشائعات المستمرة منذ فترة طويلة حول إمكانية إطلاق أول هاتف قابل للطي من كوبرتينو، والذي يُطلق عليه بشكل غير رسمي اسم آيفون فولد  في عام ٢٠٢٦. 
وفقًا للمسرب الشهير Digital Chat Station (عبر Weibo)، يتميز نموذج Apple القابل للطي بشاشة رئيسية مقاس 7.7 بوصة عند فتحه، وشاشة خارجية مقاس 5.5 بوصة ويعد هذا أصغر قليلاً من الشائعات السابقة، التي قدرت الشاشة الرئيسية بمقاس أقرب إلى 7.8 بوصة ، ولكنه لا يزال يندرج ضمن فئة الأجهزة اللوحية.
 

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