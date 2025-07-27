بالسلالم الهيدروليكية.. الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة وسط البلد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بالطابق السادس في أحد العقارات بمنطقة وسط القاهرة.

حريق في شقة سكنية بمنطقة وسط البلد

حيث تمكنت سيارات الإطفاء والسلالم الهيدروليكية بالحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على النيران ومحاصرتها وإخمادها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في أحد العقارات بمنطقة وسط البلد.

على الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده حيث تبين اندلاع النيران في أحد العقارات وجاري السيطرة عليها.