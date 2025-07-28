طريقة عمل مسقعة بالبشاميل والدجاج.. مذاقها لا يقاوم

مسقعة بالبشاميل والدجاج من الأكلات غير التقليدية، لكن رغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ ومختلف عن الأطباق الأخرى.

وقدم الشيف الشربيني، مقدم برنامج “الشيف” على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل مسقعة بالبشاميل والدجاج، كما يلي:



مقادير مسقعة بالبشاميل والدجاج



● شرائح باذنجان مقلي

● صدور دجاج مفرومة

● شرائح فلفل ألوان مقلي

● فلفل حار

● بصل

● ثوم

● كمون

● بهارات

● بابريكا

● زعتر

● طماطم مفرومة

● صلصة طماطم

● مكعب مرق

● لبن

● دقيق

● سمنة

● جبنة فيتا

● جبنة موتزاريلا



طريقة تحضير مسقعة بالبشاميل والدجاج

تعصج الدجاج المفرومة مع البصل والثوم ثم يضاف الفلفل الحار

ثم يضاف كل البهارات والطماطم وصلصة الطماطم ثم يضاف مكعب المرق.

لعمل البشاميل:

يشوح الدقيق في السمنة ثم يضاف اللبن والملح والفلفل والجبنة الفيتا ويقلب حتى يثقل القوام.

في البايركس ترص طبقة من الباذنجان ثم الفلفل المقلي.

تضاف حشوة الدجاج ثم طبقة أخرى من الباذنجان.

يضاف البشاميل والجبنة الموتزاريلا على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.