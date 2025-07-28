أخبار التكنولوجيا | تسريبات تكشف تصميم سامسونج الرائد المقبل Galaxy S26 Ultra.. سوار ميتا الثوري للكتابة والنقر دون لمس أي شيء بيدك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

حصريا.. تسريبات تكشف تصميم سامسونج الرائد المقبل Galaxy S26 Ultra

كشفت تسريبات حديثة عن تصاميم تخيلية لهاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra، ما يمنح الجمهور لمحة أولية عن الشكل المتوقع للجهاز الرائد المقبل للشركة الكورية الجنوبية.



وداعًا للفأرة والكيبورد.. سوار ميتا الثوري للكتابة والنقر دون لمس أي شيء بيدك

يعمل باحثو قسم Reality Labs التابع لشركة “ميتا” على تطوير سوار ذكي يرتدى على المعصم، يتيح للمستخدمين التفاعل مع أجهزة الكمبيوتر من خلال حركات يدوية بسيطة، دون الحاجة إلى لوحة مفاتيح أو فأرة تقليدية.

واتساب يختبر ميزة لاستيراد صور الملف الشخصي من فيسبوك و إنستجرام

في الوقت الحالي، يتيح واتساب للمستخدمين تحديث صورة الملف الشخصي من خلال التقاط صورة جديدة بالكاميرا أو اختيار صورة من معرض الهاتف أو حتى استخدام ميزة “الصور بالذكاء الاصطناعي”.

"دليل الويب".. جوجل تعيد ابتكار نتائج البحث بالذكاء الاصطناعي

بدأت جوجل في اختبار ميزة جديدة باسم دليل الويب Web Guide، تهدف إلى تنظيم نتائج البحث باستخدام نسخة مخصصة من نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini، ما يعد تحولا في طريقة عرض المحتوى مقارنة بأنظمة ترتيب النتائج التقليدية.

كشف الملياردير إيلون ماسك عن نيته إعادة إحياء تطبيق مشاركة الفيديو الشهير Vine، ولكن هذه المرة بصيغة جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال منصته الاجتماعية إكس (تويتر سابقا).



فاجأتنا جوجل بالإعلان عن تقديم حدث Made by Google لعام 2024 قبل موعده المعتاد بشهرين، لكن يبدو أن هذا سيصبح نهجا جديدا في المستقبل.

أظهرت دراسة جديدة من جامعة أكسفورد أن نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر تتأثر بافتراضات حول هوية المستخدم، مثل العرق والجنس والعمر، مما يغير إجاباتها على أسئلة واقعية تتعلق بالرواتب، النصائح الطبية، الحقوق القانونية، والمزايا الحكومية.

رغم أن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7 لم يصل رسميا إلى الأسواق بعد، إلا أنه بات بالفعل من أكثر الهواتف القابلة للطي المنتظرة هذا العام.

في خطوة متوقعة استعدادا لإصدار واجهتها الجديدة HyperOS 3، أدرجت شركة شاومي عددا جديدا من هواتفها ضمن قائمة الأجهزة التي وصلت إلى نهاية دورة الحياة EOL، مما يعني أن هذه الهواتف لن تحصل على أي تحديثات رسمية مستقبلية من الشركة.