بذور الريحان أم بذور الشيا.. أيهما يجب أن تضيفه إلى نظامك الغذائي الصباحي؟

يعتمد يومك بشكل كبير على ما تتناوله في الصباح. ووفقًا للخبراء، فإن كل ما تتناوله بعد الاستيقاظ يمنحك الطاقة والتغذية، بالإضافة إلى فوائد صحية متعددة، تناول ملعقة صغيرة من بذور الشيا أو الريحان مع الماء في الصباح قد يكون العلاج الأمثل الذي تبحث عنه، ولكن كيف تعرف أيهما مناسب لك؟

تعتبر بذور الشيا والريحان، من العناصر الغذائية والصحية الهامة، ولكن اختيار أحدهما على الآخر يعتمد على احتياجاتك الغذائية وتفضيلاتك الشخصية.

أيهما أكثر تغذية بذور الشيا أو الريحان

بذور الريحان وبذور الشيا متشابهتان في القيمة الغذائية، فهي غنية بالألياف والبروتين والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

في حين أن بذور الشيا هي مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، إلى جانب العديد من العناصر الغذائية الدقيقة مثل الكالسيوم، فإن بذور السابجا، بنفس القيمة الغذائية، تحتوي على سعرات حرارية أقل.

بذور الشيا

تتميز بذور الشيا بنكهة جوزية خفيفة، تتضح أكثر بعد نقعها في الماء. ومع ذلك، فهي، مثل بذور الريحان، تُكوّن قوامًا هلاميًا عند نقعها.

لنقع بذور الشيا، اخلطها بنسبة ١:٤ مع السائل المُراد استخدامه، اتركها منقوعة لمدة ٢٠ دقيقة تقريبًا. عند الانتهاء، ستصبح قوامها مشابهًا لقوام بودنغ التابيوكا.

بذور الريحان

تتميز بذور الريحان بنكهة عشبية خفيفة. بعد نقعها، تكتسب قوامًا جيلاتينيًا. لنقعها، امزج كوبًا من الماء مع ملعقة كبيرة من البذور. اتركها منقوعة لمدة 15 دقيقة تقريبًا قبل استخدامها. ستتضخم حجمها بسرعة كبيرة.

الفوائد الصحية لـ بذور الريحان و بذور الشيا

محتوى الألياف

بذور الشيا والريحان مُرطّبة للغاية، إذ تمتصّان كمية كبيرة من الماء وتُشكّلان مادة هلامية. يقول الخبراء إنّهما رائعتان لترطيب الجسم، وضروريتان للصحة العامة، وفعّالتان في إنقاص الوزن. كما يُساعد الترطيب الجيد على الهضم الجيد، وامتصاص العناصر الغذائية، وإزالة السموم.

تشتهر بذور الريحان بخصائصها المُبرِّدة، التي تُنقّي الجسم من السموم وتُقلّل الانتفاخ. لذا، من المهمّ إدراج بذور الريحان في نظامك الغذائيّ لتعزيز صحة الجهاز الهضميّ، وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن.

فقدان الوزن

بذور الشيا غنية بالألياف، ما يُشعرك بالشبع لفترة أطول، ويُساعد على تقليل إجمالي السعرات الحرارية المُتناولة. كما تمتص بذور الشيا ما يصل إلى ١٢ ضعف وزنها من الماء، مُشكّلةً مادة هلامية تُعزز الشعور بالشبع.

محملة بالبروتين

البروتين مهم ليس فقط لوظائف الجسم، بل أيضًا لفقدان الوزن بشكل صحي، إذ يساعد على بناء الأنسجة وإصلاحها، ويدعم نمو العضلات، ويعزز الشعور بالشبع. تحتوي بذور الشيا على نسبة بروتين أعلى مقارنةً ببذور الريحان، مما يجعلها خيارًا أفضل لمن يرغبون في زيادة تناولهم للبروتين.

يساعد تناول كمية أكبر من البروتين في الحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

تأثيرات جانبية لـ بذور الريحان و بذور الشيا

على الرغم من أن بذور الريحان والشيا مغذية للغاية، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية والاحتياطات التي يجب عليك اتباعها، والتي تشمل:

حساسية

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الريحان، فقد يُثير رد فعل مشابه. تشمل أعراض الحساسية الدوخة والأكزيما والتورم.

تفاعلات الأدوية

قد يتفاعل كلٌّ من بذور الريحان والشيا مع أدوية ضغط الدم، أو مُميِّعات الدم، أو أدوية السكري. وحسب الكمية المُستهلَكة، يُمكن أن يُساعدا على خفض ضغط الدم ومستوى السكر في الدم.

مشاكل الهضم

يمكن لكلا النوعين من البذور أن يعززا تناول الألياف، ولكنهما قد يسببان أيضًا تهيجًا للهضم إذا تناولت الكثير منها بسبب محتواها من الألياف.

ارتفاع مستويات الأكسالات

توجد الأكسالات في العديد من الأطعمة النباتية، وهي مسؤولة عن تكوّن حصوات الكلى. قد يزيد تناول الريحان وبذور الشيا من خطر ارتفاع مستويات الأكسالات وتكوين حصوات الكلى.

المصدر: timesnownews.