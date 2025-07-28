رد مفاجأة بصورة من انسحاب الأهلي.. صفحة الزمالك تشعل لقاء القمة

رد الحساب الرسمي لنادي الزمالك، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على حساب الأهلي بمنشور جديد عن مباراة القمة القادمة بين الفريقين.

كان حساب الأهلي الرسمي أعلن عن موعد القمة مستعينًا بصورة أحمد سيد زيزو نجم الزمالك السابق، ليرد حساب الزمالك الرسمي بصورة لفريقه من آخر مباراة قمة بين الفريقين والتي شهدت عدم حضور النادي الأهلي.

وقام الحساب الرسمي لنادي الزمالك، بإزالة زيزو صورة الفريق من مباراة القمة الماضية، التي غاب عنها المارد الأحمر، واكتفى بصورة تتضمن 10 لاعبين فقط، وعلق عليها: "فقط كن هناك".

وسبق وأعلنت رابطة الأندية جدول مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري والتي تضمنت مواجهة الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من البطولة.



ومن المقرر أن تنطلق النسخة الجديدة من بطولة الدوري يوم 8 أغسطس 2025، بمشاركة 21 فريق، فيما تستمر حتى نهاية شهر مايو 2026.