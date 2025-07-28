ابراهيم عبد الجواد: أحمد نبيل كوكا ينتقل إلى قاسم باشا التركي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تعاقد أحمد نبيل كوكا مع قاسم باشا التركي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبدالجواد:" بشكل شبه نهائي.. أحمد نبيل كوكا ينتقل إلى قاسم باشا التركي مقابل 780 ألف دولار + 300 ألف دولار امتيازات".

وكان قد أعلن نادي لوهافر الفرنسي رسميا رحيل المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" عن صفوف الفريق، بعد فترة قصيرة استمرت 6 أشهر فقط منذ انضمامه في يناير الماضي.

وأكد النادي في بيان له عبر موقعه الرسمي قائلا: "نشكر أحمد على الفترة التي قضاها معنا، حيث خاض 16 مباراة وسجل 3 أهداف، ونتمنى له التوفيق في محطته المقبلة".

وبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن كوكا كان له دور في مساعدة لوهافر على البقاء في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بعدما ساهم بأهدافه وخبرته في تجنيب الفريق خطر الهبوط.