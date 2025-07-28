أيهما أفضل لصحتك في الصيف؟ الزبادي أم اللبن الرايب؟

في أيام الصيف الحارة، يبحث كثيرون عن مشروبات وأطعمة خفيفة تساعد على الهضم وترطّب الجسم. من بين أشهر هذه الخيارات في مطبخنا العربي: الزبادي واللبن الرايب. كلاهما مفيد، لكن هل تساءلت يومًا أيهما يقدم فائدة أكبر؟

نستعرض الفرق بين الزبادي واللبن الرايب من حيث القيمة الغذائية، التأثير على الهضم، والفوائد الصحية، لنساعدك في اختيار الأفضل لصحتك خلال الصيف.





اللبن الرايب: صديق المعدة في الصيف

اللبن الرايب مشروب خفيف ينتج عن نزع الزبد من اللبن، ويحتوي على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي توازن بيئة الأمعاء.

أبرز فوائده:

يُسهل الهضم ويقلل من الشعور بالانتفاخ.

يرطب الجسم ويعوض السوائل المفقودة في الحر.

مناسب لمن يعانون من الحموضة أو مشاكل القولون.

الزبادي: غذاء متكامل وصحي

الزبادي مصنوع من تخمير الحليب ويحتوي على البروتين والكالسيوم، مما يجعله غذاء مثاليًا خصوصًا للأطفال وكبار السن.

أبرز فوائده:

يقوّي العظام والأسنان.

يمنح إحساسًا بالشبع ويساعد في ضبط الوزن.

يدعم جهاز المناعة بفضل البروبيوتيك.

أيهما تختار؟

اختر اللبن الرايب إذا كنت تبحث عن مشروب مرطّب وخفيف يسهل الهضم.

اختر الزبادي إذا كنت بحاجة إلى وجبة مغذية غنية بالبروتين والكالسيوم.

الزبادي واللبن الرايب كلاهما خيارات صحية، لكن اختيارك الأنسب يعتمد على حالتك الصحية واحتياجاتك اليومية. وقد يكون من الأفضل التنويع بينهما للحصول على أكبر فائدة ممكنة.



المصدر : the health site