رئيس الجالية السودانية بمصر: نشكر أرض الكنانة على استضافتنا وتسهيل إجراءات عودتنا

وجه أحمد عوض رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية في مصر، الشكر لمصر على مجهودات تسهيل عودة السودانيين المتواجدين في مصر على السودان .

وقال أحمد عوض في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم" ،:" نشكر الرئيس السيسي على تسهيل إجراءات عودة السودانيين إلى السودان ".



وتابع أحمد عوض :" عودة السودانيين إلى الوطن شيء جميل مرة أخرى وكل سوداني كان يرغب في العودة لوطنه ".

وأكمل أحمد عوض :" تحية وتقدير للقوات المسلحة السودانية على مجهوداتها لحفظ الامن والاستقرار بالسودان ".

ولفت أحمد عوض :" كل الشكر لارض الكنانة مصر على استضافتنا السودانيين وتقديم الدعم لنا ".





