حل الكاتب والسيناريست الكبير يوسف معاطي، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة ".

وقال يوسف معاطي :" أكتر حاجة كانت بضايقني إنه يتقال إني أغلى كاتب في مصر ".

وتابع يوسف معاطي :" أنا كنت بكتب وكل كبار الكتاب كانوا بيكتبوا وعلى راسهم وحيد حامد وسمير خفاجة ".



وتابع يوسف معاطي :" أرفض فكرة تقييم الكاتب او المؤلف بأجره والفلوس، مضيفا:" النقد سهل لكن الفن صعب ".



واكمل يوسف معاطي :" عمري ما قلت هاخد أجر زي الممثل فلان أو الكاتب فلان "، مضيفا:" انا كنت بزود كل سنة 10 أو 15 % على أجري فقط ".