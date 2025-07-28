يوسف معاطي: سعاد حسني تمنت العودة للمسرح بعد مشاهدة حب في التخشيبة

حل الكاتب والسيناريست الكبير يوسف معاطي، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة".

وقال يوسف معاطي، إن هناك أزمة في الحركة النقدية، وأعتقد السبب في السوشيال ميديا.

وضرب معاطي مثلا بمقولة "عبد الحليم تزوج سعاد حسني" ما هي القيمة من تكرار هذا الأمر حتى بعد وفاتهما.

وتابع يوسف معاطي: “سعاد حسني كانت تنوي الرجوع إلى المسرح؛ بعد مشاهدة مسرحية حب في التخشيبة، وتمنت أن تقدم الدور”.

وأكمل: “الجمهور والذي يشاهد أعمالي حتى الآن هو سبب نجاح أعمالي، وأنا لا أغضب من النقد”، مضيفا: "رأيي في نجوم مسرح مصر أنهم أخدوا فرصة ذهبية ودمهم خفيف، ولكن لا بد أن تكون أعمالهم مبنية على أساس".