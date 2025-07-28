يوسف معاطي يعلن عودته إلى الدراما والسينما

حل الكاتب والسيناريست الكبير يوسف معاطي، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة".

وقال يوسف معاطي: "الفنان الراحل سمير غانم فنان عظيم وكوميديان لن يتكرر، وكان حافظًا جيدًا بدوره للسيناريوهات، ويضيف لها، وهو كوميديان مالوش مثيل، وكان أكثر كوميديان بيضحَّك عادل إمام هو سمير غانم".

وأضاف: أعتقد أن الفنان مش سياسي، ولكنه عبارة عن حالة من المشاعر.

ولفت إلى أننا في هذه المرحلة وفي تلك الظروف نحتاج إلى الصبر، فلا يعقل أن لا يكون هناك عمل درامي يتحدث عن الصبر وقيمته وأهميته.

وأشار إلى أن بلدنا في ظل تلك الظروف تحتاج إلى دراما تقدم قيمًا للناس، وأفكارا نبيلة، كما نحتاج إلى الاهتمام والتأكيد على تلك الرسائل من خلال الدراما.

وأكد يوسف معاطي أنه سيعود مرة أخرى إلى الدراما والسينما.