إنذار باللون الأحمر.. الصين تحذر من سيول عنيفة تضرب عدة مدن

حذرت وزارة الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية الصينية من السيول الجبلية التي قد تضرب أجزاء من شرق بكين وشمال تيانجين و شمال شرق خبي، ما دفعها إلى إصدار إنذار باللون الأحمر اليوم.

كما أصدرت السلطات الصينية إنذارا باللون البرتقالي لخطر حدوث فيضانات جبلية في أجزاء من بكين وتيانجين وخبي ومنغوليا الداخلية ولياونينغ وهيلونغجيانغ.

ودعت السلطات الصينية إلى تعزيز الرصد والتنبؤ بالفيضانات والإنذارات المبكرة وتدابير الإجلاء والوقاية من المخاطر في الوقت الفعلي.

يشار إلى أن الصين لديها نظام تحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، ويمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.