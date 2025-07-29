انتشال جثة مسنة وإنقاذ نجلها أسفل العقار المنهار بطنطا.. صور

انتشلت قوات الإنقاذ البري بمحافظة الغربية، جثة سيدة لقيت مصرعها أسفل أنقاض سقف المنزل المنهار بمدينة طنطا، بينما تم إخراج نجلها على قيد الحياة.

جهود أمنية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت بلاغا بانهيار سقف منزل قديم بمدينة طنطا على سيدة ونجلها.

انتقلت الحماية المدنية والإسعاف وجميع الجهات المختصة لمكان الحادث، وتم إنقاذ نجل السيدة وانتشال جثة والدته، وتجري عمليات الإزالة لخطورته على الأرواح.

تفاصيل الواقعة

أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، بتشكيل لجنة الإدارة الهندسية وإخلاء المنازل المجاورة وهدم العقار السكني المنكوب حتى سطح الأرض حفاظا على أرواح المواطنين.

دعم الأسر والعائلات

كما وجه محافظ الغربية في تعليماته إلى رئيس حي ثان طنطا بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية ونقل ضحية الحادث ونجلها المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي.

شهدت منطقة الساحة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم، الثلاثاء، انهيارا جزئيا بمنزل سكني مكون من ثلاثة طوابق بشكل مفاجئ نتيجة تصدعات وشروحات مفاجئة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار منزل سكني بمنطقة الساحة بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية، بحضور اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء أسامة نصر، مدير الأمن الجديد، إلى موقع الحادث للوقوف على آخر تطوراته، كما تم الدفع بالقوات الحماية المدنية لإخراج شخصين من سكان العقار وتأمين حياتهما.