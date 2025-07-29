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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية .. أفضل جهاز كمبيوتر محمول للألعاب في 2025

جهاز ألعاب
جهاز ألعاب
لمياء الياسين

أعلنت شركة لينوفو عن طرح جهازها المحمول للألعاب Legion Y7000 Core Edition 2025 على منصة JD.com في الصين. 

ويتميز الجهاز بمعالج Intel Core i7-14650HX الجديد وبطاقة رسومات GeForce RTX 5060 من Nvidia. 

ويبلغ سعره عند الإطلاق 6999 يوانًا (978 دولارًا أمريكيًا)، إلا أن لينوفو أزالت هذا الإعلان من المنصة لاحقًا دون إبداء أي تفسير.

مواصفات Legion Y7000  

يعمل جهاز Legion Y7000 Core Edition بمعالج Intel Core i7-14650HX، وهو معالج ذو 16 نواة و24 مسار معالجة، مصمم لتقديم أداء يُضاهي أداء أجهزة الكمبيوتر المكتبية في تصميم محمول. 

ويتميز المعالج بتردد توربو أقصى يبلغ 5.2 جيجاهرتز، وذاكرة تخزين مؤقتة من المستوى الثالث بسعة 30 ميجابايت، واستهلاك طاقة يبلغ حوالي 130 واط. وهو مُصمم للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أداء عالٍ للألعاب وإنشاء المحتوى وتعدد المهام.

ويتم التحكم بأداء الرسومات بواسطة وحدة معالجة الرسومات Nvidia RTX 5060 للحاسوب المحمول.

ميزات هاتف Legion Y7000  

وتتضمن وحدة معالجة الرسومات ذاكرة فيديو GDDR7 بسعة 8 جيجابايت، وتدعم تقنية DLSS لتوليد 4 إطارات. تسمح لينوفو لوحدة معالجة الرسومات بالعمل بقدرة تصل إلى 115 واط، وتوفر أداء حوسبة ذكاء اصطناعي يصل إلى 572 طنًا في الثانية (TOPS) للألعاب وأحمال العمل الإبداعية.

ويتضمن الكمبيوتر المحمول ذاكرة وصول عشوائي (RAM) DDR5 بسعة 16 جيجابايت تعمل بتردد 5600 ميجاهرتز، وقرص SSD PCIe 4.0 بسعة 1 تيرابايت مع تقنية TLC NAND.

وتوفر لينوفو فتحتين للذاكرة وفتحتين لقرص SSD M.2، مع فتحة توسعة مخصصة للتحديثات المستقبلية

ويتميز جهاز Legion Y7000 بشاشة مقاس 16 بوصة بدقة 2560×1600 بكسل، ومعدل تحديث 180 هرتز، وسطوع ذروة 500 شمعة.

وتدعم الشاشة تقنية HDR وتغطي 100% من نطاق ألوان sRGB. كما تدعم معدل التحديث المتغير (VRR) لتجربة لعب أكثر سلاسة.

شركة لينوفو أجهزة الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر المكتبية ذاكرة فيديو ذاكرة وصول عشوائي

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