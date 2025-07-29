النيابة العامة تأمر بحصر أموال المذيعة سارة خليفة ومنعها من السفر

أصدرت النيابة العامة ، قرارا عاجلا بحصر ممتلكات المتهمة سارة خليفة و27 آخرين ، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول واستمرار حبس باقي المتهمين

وأمرت النيابة العامة أمرت بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.