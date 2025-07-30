طريقة عمل محشي البصل بمذاق احترافي .. اعرفي الخطوات

يُعد محشي البصل من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص من جميع الأعمار وله مذاق ونكهة مميزة.

نعرض لكم طريقة عمل محشي البصل من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير محشي البصل



بصل مفروم

أرز

بصل مفروم

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء مفرومة

طماطم مفرومة

صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

زيت

كمون ناعم

مرقة دجاج

طريقة عمل محشي البصل



افتحى البصل بالطول وضعيه فى حلة بها الماء المغلي في إناء على النار وورقيه.

اخلطي الأرز مع البصل والملح والفلفل الأسود والكمون والخضرة والطماطم والزيت.

احشى ورق البصل بخليط الأرز ويرص في حلة أو صينية واسكبي عليها المرقة والصلصة والزيت والملح والفلفل الأسود.



ضعي محشي البصل فى حلة على النار حتى تمام النضج كما يمكن طهيه فى فرن ساخن ثم يقدم فى طبق التقديم ويمكن أن يزين بالفلفل الحار أو الرمان أو البقدونس المفروم وبالهنا والشفا.