أحمد أبو مسلم: الأهلي لا يُدار بالعلاقات.. وربيع ياسين نموذج للكفاءة

وجّه أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق، انتقادات واضحة لطريقة إدارة القلعة الحمراء في الوقت الحالي، مطالبًا بضرورة الاعتماد على الكفاءات بدلاً من العلاقات الشخصية في التعيينات داخل النادي.

وقال أبو مسلم، خلال تصريحاته في برنامج "الكلاسيكو" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت": "الكابتن ربيع ياسين قيمة كبيرة في الكرة المصرية، ومع ذلك لم يحصل على فرصة للعمل داخل النادي الأهلي، وهذا أمر غير مقبول في الألفية الثالثة".

شوبير يكشف حقيقة تفاوض نادي الزمالك مع إمام عاشور محافظ بورسعيد يهنئ مدير الأمن الجديد ويؤكد استمرار التعاون لخدمة المواطن

وأكد أن "النادي الأهلي يجب أن يُدار بمنظومة احترافية قائمة على الكفاءات وليس العلاقات أو الصداقات، ويجب أن يتولى المسؤولية من يحب النادي بحق، ويملك القدرة على خدمته".

كما انتقد أبو مسلم بعض الصفقات الأخيرة، قائلاً: "التعاقد مع لاعبين مثل موديست وجرالدو لم يكن بهدف فني حقيقي، بل فقط لإرضاء الجماهير"، مشددًا على أن هذه السياسة لا تليق باسم الأهلي.

واختتم حديثه قائلاً: "في قطاع الناشئين، لدينا قامات مثل الكابتن ربيع ياسين، وهو قادر على صناعة جيل جديد من النجوم، لذا لا يجب أن تُدار الأمور بناءً على الحب أو الكره، بل بالكفاءة والعدالة".