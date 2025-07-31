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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالصور.. الاستعدادات النهائية لخروج جثمان لطفي لبيب لتشييع الجنازة

بالصور.. الاستعدادات النهائية لخروج جثمان لطفي لبيب استعدادا لتشييع الجنازة
بالصور.. الاستعدادات النهائية لخروج جثمان لطفي لبيب استعدادا لتشييع الجنازة
أوركيد سامي

رصدت عدسة “صدى البلد” صور لحظة الاستعدادات النهائية لخروج جثمان الفنان القدير الراحل لطفي لبيب من المستشفى استعدادا لتشييع الجنازة.

يذكر أن الفنان الكبير لطفي لبيب توفي صباح أمس، الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.  

وتصدّر الفنان القدير لطفي لبيب مؤشر البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تدهور حالته الصحية مجددًا، وذلك بعد أيام قليلة من خروجه من العناية المركزة ونقله إلى غرفة عادية بالمستشفى، إلا أن حالته استدعت إعادته مرة أخرى للرعاية الفائقة.

وكشف مصدر مقرب من الفنان لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن الفنان عانى من نزيف رئوي حاد أدى إلى التهاب رئوي بنسبة مرتفعة، ما استدعى وضعه بشكل عاجل على أجهزة التنفس الصناعي.

وأوضح المصدر أن الفريق الطبي قرر منع الزيارة عنه نهائيًا، نظرًا لما يتعرض له من إجهاد شديد عند الحديث.

وقال المصدر: "الفنان لطفي لبيب دخل المستشفى يوم الأحد، وتم نقله أمس إلى العناية المركزة، وحالته حرجة وغير مستقرة.. أرجو من الجمهور الدعاء له".

وكان “صدى البلد” قد انفرد الأسبوع الماضي بخبر دخول الفنان لطفي لبيب المستشفى بشكل مفاجئ، وهو ما جعله يتصدر تريند جوجل منذ ذلك الحين.

وفي تصريحات  سابقة لموقع “صدى البلد”، قال الفنان لطفي لبيب: "أنا بخير، ولكن تم حجزي في المستشفى، وحاليًا ممنوع من الكلام، وأرجو من الجمهور الدعاء لي بالشفاء".

وقال الفنان الراحل لطفي لبيب، في مداخلة هاتفية لموقع “صدى البلد” الإخباري، في أول تعليق له عقب خروجه من المستشفى قبل أيام من وفاته، في آخر مداخلة هاتفية له:  “أنا بخير الحمد لله، خرجت من المستشفى النهارده وفي المنزل”.

وأضاف لطفي لبيب: “لسه تعبان وممنوع من الكلام”.

واختتم المداخلة قائلا: "بشكر كل جمهوري على المحبة، شكرا بجد، كل الحب ليكو، راضي بكل حاجة".

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