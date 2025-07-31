الحزن يسيطر على حمزة العيلي في جنازة لطفي لبيب.. صور

رصدت عدسة صدى البلد صورا للفنان حمزة العيلي في جنازة لطفي لبيب حيث ظهر على وجهه الحزن الشديد في جنازة الفنان الراحل.



يذكر أن نعى الفنان حمزة العيلي، الراحل لطفي لبيب، الذي غادر عالمنا صباح أمس ، الأربعاء، عن 77 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، معبرا عن حزنه الشديد لفقده.



كتب الفنان حمزة العيلي في منشور علي صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

وجعتنا ياعم لطفي قوي

يارتني كنت جيتلك من بدري وشبعت منك شوية

سامحني ياحبيبي و عمري ماهنسى كلامك لي آخر زيارة

الله يرحمك ويسعد روحك الطيبة يا أستاذ ياعظيم يا بطل ياحر

و يصبر الأسرة والأهل والأحباب ويصبرنا على فراقك يارب

هتوحشنا قوي ياحبيبي في رعاية الله

موعد ومكان عزاء لطفي لبيب

يقام عزاء الفنان لطفي لبيب غدًا الخميس في قاعة كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة، وذلك من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً.

وفقدت الساحة الفنية اليوم أحد أبرز نجومها، ممن أثروا الشاشة بأدوارهم المتقنة وحضورهم الإنساني المميز. تمتع الراحل بتاريخ فني كبير، تجاوز فيه أكثر من 100 فيلم سينمائي، وما يزيد عن 30 عملًا دراميًا، وشارك في أعمال خالدة مع كبار نجوم الفن المصري، من بينهم الزعيم عادل إمام، حيث جسّد شخصية السفير الإسرائيلي باحتراف لافت في فيلم السفارة في العمارة، كما شاركه في مسلسلات عفاريت عدلي علام وصاحب السعادة.

كان الفنان لطفي لبيب داعمًا للأجيال الجديدة من النجوم، ووقف بجانبهم في بداياتهم الفنية، حيث عمل مع مي عز الدين، أحمد مكي، محمد سعد، حسن حسني، وآخرين.

بعيدًا عن الفن، كان الراحل بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث خدم في صفوف الجيش المصري لمدة ست سنوات، وشارك في معركة الكرامة والنصر. وقد دوّن هذه التجربة في سيناريو بعنوان الكتيبة 26، كشف فيه عن تفاصيل واقعية من فترة خدمته العسكرية.



كما قدّم عددًا من المؤلفات والخواطر الفنية، وشارك في الفيلم الأخير أنا وابن خالتي إلى جانب نخبة من الفنانين المصريين.