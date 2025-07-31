انهيار أرملة لطفي لبيب في لحظات الوداع الأخير

رصدت عدسة “صدى البلد” صور لزوجة لطفي لبيب في جنازته في كنيسة مارمرقس في مصر الجديدة و ظهر علي وجهها ملامح شدة الحزن على فراق زوجها الحبيب.



وحرص على الحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية سلوى محمد علي ، حمزة العيلي ، أميرة فتحي ، صبري فواز ، شريف منير ، طارق النهري ، يوسف اسماعيل ، طه دسوقي ومحمد محسن، ضياء عبد الخالق ، أسامة منير ، بشري غيرهم كثير من النجوم.

وتوفي خلال الساعات الماضية، أمس الأربعاء، الفنان القدير لطفي لبيب، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

وشهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان لطفي لبيب، تعرضه الي وعكة صحية جديدة، حيث نقله الي العناية المركزة يوم الاحد الماضي، عقب تعرضه إلى نزيف حاد فى الرئة، حيث تم منع الزيارة عنه بشكل كامل، وتواجد فقط أفراد أسرته بحسب الساعات التى كان يسمح فيها الأطباء بالاطمئنان عليه، خاصة وأنه كان فاقد جزء كبير من وعيه فى الساعات الأخيرة.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.