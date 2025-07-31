رسميًا.. أحمد حسن كوكا ينضم إلى الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر

أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده رسميًا مع المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا، قادمًا من صفوف لوهافر الفرنسي، لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس" صورة للاعب بقميص الفريق، مع تعليق: "كوكا اتفاقي"، في إشارة إلى إتمام الصفقة التي جاءت بالمجان بعد انتهاء عقد اللاعب مع لوهافر.

ويبلغ كوكا من العمر 32 عامًا، وقد خاض الموسم الماضي 16 مباراة مع الفريق الفرنسي في مختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف واحد، قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة في الملاعب السعودية.

وبانضمامه إلى الاتفاق، ينضم أحمد حسن كوكا إلى كتيبة اللاعبين المصريين المشاركين في دوري روشن بالموسم الجديد، والتي تضم كلًا من:

طارق حامد، لاعب وسط نادي ضمك.

أحمد حجازي، مدافع فريق نيوم.

ويُعد كوكا من المهاجمين ذوي الخبرة في الدوريات الأوروبية، حيث سبق له تمثيل أندية عدة أبرزها سبورتنج براجا البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني وكونيا سبور التركي، قبل انتقاله إلى لوهافر في صيف 2023.

وتأمل جماهير الاتفاق في أن يُشكّل كوكا إضافة هجومية قوية للفريق، في ظل رغبة الإدارة بتعزيز الخط الأمامي بلاعبين ذوي خبرة دولية، استعدادًا لموسم يسعى خلاله الفريق للعودة إلى دائرة المنافسة وتحقيق نتائج أفضل محليًا.