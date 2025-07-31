قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس اليوم
الصحة الفلسطينية: إدخال شاحنات أدوية لمستشفيات قطاع غزة اليوم
هل قراءة سورة الكهف اليوم السبت تجزئ لمن نسيها الجمعة؟.. لديك فرصة
طقس السبت .. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك في موسم 2025-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام نصر: مستمرون في بناء فرق الزمالك رغم الصعوبات

هشام نصر
هشام نصر
حسام الحارتي

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، خلال مداخلة في برنامج “ملوك الصالات” على قناة نادي الزمالك مع الإعلامية نيرة الأحمر ، أن مجلس الإدارة يعمل حاليًا على إعادة بناء فرق النادي في مختلف الألعاب، رغم الصعوبات المالية والإدارية.

وقال نصر: “أنا وعدت الجماهير إننا هنرجّع نبني فرق نادي الزمالك عشان ترجع للبطولات، وبنحاول بقدر الإمكانيات المتاحة.”

وكشف عن أن قطاع الناشئين في النادي لم يكن بالمستوى المطلوب نتيجة السياسات السابقة، مؤكدًا أن النادي يسعى حاليًا لتصحيح المسار.

وفيما يخص صفقة انضمام اللاعبين محمد عدلان وشقيقه قال:  إن الصفقة شهدت الكثير من التحديات، لكنه تمسك بإتمامها قائلًا: “قلت للكابتن حسين لبيب: أنا مش هسيب موضوع عدلان حتى لو همشي من النادي، لأننا كنا أصحاب حق بنسبة 100%.”

وأضاف:اللاعب ووالده وأخوه أصروا على اللعب للزمالك، وكان لازم نكمل، ودلوقتي بقوا ولاد النادي.

كما شدد على ضرورة وضع سقف مالي واضح لتعاقدات اللاعبين، ومنع التحايل بالدفع بطرق غير مباشرة، مضيفًا:
“مينفعش ناشئين يتدفع فيهم الأرقام دي، الوضع ده هيتعب كل الأندية من أكبرها لأصغرها.

واختتم نصر تصريحاته بالتأكيد على ثقته في مشروعه داخل نادي الزمالك رغم الهجوم عليه، لافتًا إلى نجاحه سابقًا في تطوير اتحاد اليد خلال ثلاث سنوات، قائلاً: “أنا أكتر واحد اتهاجمت، بس عندي رؤية، والسنة اللي فاتت نزلنا بمتوسط أعمار صغير في اليد وبنضيف كل يوم

هشام نصر الزمالك يد الزمالك أخبار الزمالك صدي البلد رياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

غارات بطائرات أوكرانية بدون طيار تقتل ثلاثة أشخاص في روسيا

طائرة روسية بدون طيار

طائرة روسية بدون طيار مزودة برشاش تُطلق النار على قناصين أوكرانيين

مسيرة اوكرانية - ارشيفي

روسيا..مسيرة أوكرانية تقتـ.ل شخصا وتصيب آخرين في بنزا

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد