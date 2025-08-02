أمير هشام يعلن عن عودة برنامجه الاذاعي بلس 90

كشف الإعلامي أمير هشام عن عودة برنامجه الاذاعي بلس 90 عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام :"مساء الفل.. النهاردة عودة بلس 90 وبداية موسم جديد بعد اجازة لمدة أسبوعين.. إن شاء الله حلقة تعجبكم وكالعادة راجعين بكل الجديد وأخر الأخبار والكواليس .. نتقابل على خير الساعة 9:30 على قناة النهار ان شاء الله

وحشتونا جداً ".

وأشاد الإعلامي أمير هشام بصفقات نادي الزمالك الجديدة.

وكتب أمير هشام، عبر “فيسبوك”: "أحمد ربيع وعمرو ناصر أفضل وأهم صفقتين للزمالك لحد دلوقتي في رأيي".

وأضاف: “أتوقع تألقهما بشكل كبير في الموسم الجديد”.

وكشفت الإعلامية سهام صالح عن مفاجأة قوية بشأن موقف نادي الزمالك من التعاقد مع أحمد عبد القادر.

وقالت سهام صالح، في تصريحات لبرنامج “الكلاسيكو” على قناة "أون": "أزمة الأهلي مع أحمد عبد القادر ما زالت عرضًا مستمرًا".

وأضافت: "نادي الزمالك لا يستهدف فقط التعاقد مع أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، بل يركز أيضًا على ضم المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأحمر".

وتابعت: "صفقة انتقال أليو ديانج إلى الزمالك قد تكون المفاجأة التي يُحضّر لها ممدوح عباس لجماهير الزمالك".

واختتمت سهام صالح تصريحاتها قائلة: "محمد عواد رفض الصفقات التبادلية، وتحديدًا رفض الانتقال إلى النادي المصري مقابل انتقال أحمد عيد".