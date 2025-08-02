قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: زيارة ويتكوف لمراكز توزيع المساعدات مسرحية لتجميل صورة الاحتلال
تضليل إعلامي.. الجهاد الإسلامي: زيارة ويتكوف جولة استعراضية في مسرح جريمة
مشهد مأساوي.. شاب ينهي حياة شقيقه داخل منزل الأسرة بالأقصر
اليونيسف: أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق
لو محتاج رخصة كلمنى.. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر | فيديو
ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية بقطاع غزة إلى 169 شهيدا
صور.. بعثة منتخب السلة الأولمبي بالبحرين تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ
تنسيق المرحلة الأولى 2025.. درجات النظام الحديث أمام القديم
المبعوث الأمريكي يزعم: لا توجد مجاعة في غزة
هل يجوز التيمم مرة واحدة لأكثر من فرض؟.. الإفتاء توضح
المستشار حازم بدوي: مشاركة المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ تعكس وعيا كبيرا .. الدولة مستقرة وتلتزم بالضوابط الدستورية
الصحة: إصدار 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ 13.2 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يعلن عن عودة برنامجه الاذاعي بلس 90

أمير هشام
أمير هشام
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن عودة برنامجه الاذاعي بلس 90 عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام :"مساء الفل.. النهاردة عودة بلس 90 وبداية موسم جديد بعد اجازة لمدة أسبوعين.. إن شاء الله حلقة تعجبكم وكالعادة راجعين بكل الجديد وأخر الأخبار والكواليس .. نتقابل على خير الساعة 9:30 على قناة النهار ان شاء الله 
وحشتونا جداً ".

وأشاد الإعلامي أمير هشام بصفقات نادي الزمالك الجديدة.

وكتب أمير هشام، عبر “فيسبوك”: "أحمد ربيع وعمرو ناصر أفضل وأهم صفقتين للزمالك لحد دلوقتي في رأيي".

وأضاف: “أتوقع تألقهما بشكل كبير في الموسم الجديد”.

وكشفت الإعلامية سهام صالح عن مفاجأة قوية بشأن موقف نادي الزمالك من التعاقد مع أحمد عبد القادر.

وقالت سهام صالح، في تصريحات لبرنامج “الكلاسيكو” على قناة "أون": "أزمة الأهلي مع أحمد عبد القادر ما زالت عرضًا مستمرًا".

وأضافت: "نادي الزمالك لا يستهدف فقط التعاقد مع أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، بل يركز أيضًا على ضم المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأحمر".

وتابعت: "صفقة انتقال أليو ديانج إلى الزمالك قد تكون المفاجأة التي يُحضّر لها ممدوح عباس لجماهير الزمالك".

واختتمت سهام صالح تصريحاتها قائلة: "محمد عواد رفض الصفقات التبادلية، وتحديدًا رفض الانتقال إلى النادي المصري مقابل انتقال أحمد عيد".

أمير هشام الاعلامي امير هشام بلس ٩٠

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية لـ تنسيق الجامعات 2025

أرشيفية

تصرف أول أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئات

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

أم سجدة

نشر مقاطع مخلة.. ترحيل "أم سجدة" إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 من خلال هذا الرابط

علا شوشة وأم مكة

علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة

موعد بدء الدراسة في المدارس

موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم

ترشيحاتنا

الوضوء

علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة

د. احمد زويل رحمه الله

الأوقاف تخلد ذكرى أحمد زويل: رمز علمي رفع اسم مصر عالميا

ما حكم تشقير الحواجب

حكم تشقير الحواجب .. الإفتاء: يجوز بهذه الضوابط

بالصور

تامر حسني يتعرض لموقف محرج بسبب معجبة فى الساحل الشمالي

الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني

أول سيارة "نص نقل" كهربائية من إنتاج فولكس فاجن

فولكس فاجن نص نقل
فولكس فاجن نص نقل
فولكس فاجن نص نقل

الشرقية تستعد لإنتخابات مجلس الشيوخ بـ 829 مقرا و844 لجنة| صور

مقار انتخابية
مقار انتخابية
مقار انتخابية

صحة الشرقية تنفذ 45 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم في 44 أسبوع

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

رصف طريق

بتكلفة 10 ملايين جنيه وتنفيذ 95٪.. رصف شارع الموقف بالحسينية في الشرقية

محمود عامر

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع.. فيديو

المتهم

بسبب أولوية المرور.. ضبط سائق تعدى على مواطن بـ«شومة» في الفيوم| فيديو

حقيقة إصابة لطفي لبيب بالسرطان

اللحظات الأخيرة في حياة لطفي لبيب.. ووصية مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد