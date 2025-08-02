رسميا.. الصفاقسي التونسي يعلن عودة علي معلول

أعلن نادي الصفاقسي التونسي رسميًا، اليوم السبت، عودة الظهير الأيسر علي معلول، لاعب الأهلي السابق، إلى صفوفه مرة أخرى.

واستعاد الصفاقسي جهود معلول، بعد 9 سنوات، حيث انتقل إلى الأهلي في صيف 2016.

وتوج معلول (35 عامًا) مع الأهلي بالدوري المصري 6 مرات، وكأس السوبر المصري 5 مرات، وكأس مصر 4 مرات، كما ساهم في تحقيق دوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وأعلن نادي الصفاقسي يوم الخميس، عن رفع عقوبة إيقاف القيد، ليتمكن من قيد لاعبيه الجدد.

وكشف الصفاقسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "يعلن النادي الرياضي الصفاقسي رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب و بالتالي الانطلاق في عملية تأهيل منتدبينا الجدد".

وتعرض الصفاقسي لإيقاف القيد بسبب مستحقات نادي حافيا كوناكري الغيني، وووكيل اللاعب محمد كانتي.