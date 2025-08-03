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حسم موقف إمام عاشور ومروان عطية من خوض مباريات الأهلي المقبلة| تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حسم موقف إمام عاشور ومروان عطية من خوض مباريات الأهلي المقبلة| تفاصيل

حسم موقف إمام عاشور ومروان عطية من خوض مباريات الأهلي المقبلة| تفاصيل
حسم موقف إمام عاشور ومروان عطية من خوض مباريات الأهلي المقبلة| تفاصيل
ولاء خنيزي

يخضع الثنائي إمام عاشور ومروان عطية، نجما وسط فريق النادي الأهلي، لفحوصات طبية دقيقة خلال الأيام المقبلة لتحديد مدى تعافيهما من الإصابة، وحسم موقفهما من العودة إلى التدريبات الجماعية، مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

إصابة اللاعبين

وكان إمام عاشور قد خضع لجراحة في الكتف بعد إصابته خلال مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، في حين أجرى مروان عطية عملية جراحية لعلاج الفتاق، وهي العملية التي تم تأجيلها عدة مرات خلال الموسم الماضي.

غياب عن المعسكر واستبعاد من الجولات الأولى

غاب الثنائي عن معسكر الأهلي التحضيري الذي أُقيم في تونس، وسط تأكيدات بغيابهما عن المشاركة في المباريات الأولى من مشوار الفريق في الدوري، بسبب عدم اكتمال الجاهزية الطبية حتى الآن.

انطلاقة قوية للأهلي في الدوري أمام مودرن سبورت

يبدأ النادي الأهلي، حامل لقب الدوري الممتاز، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة مودرن سبورت يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساءً.

ويواجه الأهلي فريق فاركو في الجولة الثانية، بينما تنتظره مواجهات صعبة خلال أول عشر جولات، أبرزها مباراة بيراميدز في الجولة الخامسة، ولقاء القمة أمام الزمالك في الجولة التاسعة، وكلاهما على استاد القاهرة الدولي.

صراع اللقب الموسم الماضي

وكان الأهلي قد تُوّج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع فريق بيراميدز، حُسمت بفارق نقطتين فقط في الجولات الأخيرة من المسابقة.

وديتان قويتان أمام بتروجت ومنتخب الشباب

في إطار البرنامج التحضيري للموسم الجديد، يخوض فريق الكرة بالأهلي اليوم مباراتين وديتين متتاليتين أمام كل من بتروجت ومنتخب الشباب، على ملعب السلام.

تُقام المباراة الأولى أمام بتروجت في تمام السادسة مساءً، بينما تُقام الثانية أمام منتخب الشباب في التاسعة مساءً. ويسعى الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو لاختبار أكبر عدد من اللاعبين، ورفع معدل اللياقة البدنية، والتأكد من استيعاب اللاعبين للجوانب التكتيكية.

تقسيم الفريق لتجربة العناصر

سيتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، على أن يشارك كل فريق في إحدى المباراتين، لمنح جميع اللاعبين فرصة للظهور وتقييم مستواهم وذلك قبل تحديد القوام الأساسي للموسم الجديد.

تدعيم الفريق

دعمت إدارة النادي الأهلي الفريق بعدد من الصفقات المميزة استعداداً للموسم الجديد، حيث عاد المهاجم محمد شريف إلى صفوف الفريق، بالإضافة إلى انضمام الظهير الأيسر محمد شكري، والمدافع ياسين مرعي، في إطار خطة دعم جميع الخطوط بلاعبين جاهزين.

إمام عاشور مروان عطية الأهلي مباريات الأهلي الدوري المصري الممتاز

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