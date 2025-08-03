برلماني: نجاح انتخابات الشيوخ مرهون بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية

أشاد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الإسكان بشأن توجيه رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتوفير الدعم الكامل لتيسير انتخابات مجلس الشيوخ.

و أوضح " الشوربجي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن هذه التجهيزات تؤكد حرص الدولة على تقديم نموذج انتخابي يُعزز الثقة في مؤسساتها ويشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم.



وشدد عضو النواب على ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن دعم العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من خلال تجهيز المقار الانتخابية وتهيئة البيئة المناسبة لاستقبال الناخبين، ورفع كفاءة المرافق والخدمات المحيطة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لضمان الانضباط وسهولة الحركة يوم التصويت.

تجدر الإشارة إلى أنه أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية لتيسير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ.

كما كلف وزير الإسكان رؤساء أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير كل سبل الدعم لكل عناصر العملية الانتخابية بداية من الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات والجهات المعاونة للقيام بالمهام الموكلة لهم، وتوفير كل ما يلزم لتيسير قيام المواطنين بالمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في سهولة ويسر .



ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الشيوخ محليا يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 4 و5 أغسطس الجاري.