قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب متفرقة تغطي البلاد.. الأرصاد تنشر صورا للأقمار الصناعية
حكم الصلاة عن الميت الذي كان لا يواظب على صلواته المفروضة.. الإفتاء تجيب
صفقة عدي الدباغ تقترب من الحسم لصالح الزمالك
بعد وفاة شاب في حفل محمد رمضان.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية
دموع وأحزان.. تشييع جنازة محمد أبو النجا بونجا حارس مرمى وادي دجلة
الحكومة اللبنانية: محاسبة المتورطين في انفجار مرفأ بيروت قضية وطنية
قبل انطلاقها غدًا.. 500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت في الانتخابات| احذرها
بعد شائعة هروبها.. وفاء عامر توجه رسالة إلى جمهورها
رئيس الوزراء: وجهنا بسرعة سداد مختلف المديونيات المستحقة لهيئة الشراء الموحد
وباء يضرب الصين.. تسجيل 2800 إصابة جديدة بحمى الشيكونغونيا
ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم.. تفاصيل رسمية الآن
اندلاع حريق كبير في مخزن بشارع ترعة الزمر بالعمرانية .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت ينشر توقعاته لترتيب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الدوري

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن توقعاته لترتيب المراكز الثلاثة الأولى في نهاية الموسم قبل انطلاق بطولة الدوري نهاية الأسبوع الجاري.

وكتب خالد طلعت:"قبل انطلاق بطولة الدوري نهاية الأسبوع الجاري

توقعاتي لترتيب المراكز الثلاثة الأولى في نهاية الموسم :

المركز الأول : الأهلي

المركز الثاني : بيراميدز

المركز الثالث : الزمالك".

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026، بعد سحب القرعة فى مركز المنتخبات الوطنية، وأسفرت القرعة عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك 

وتنطلق  مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الإثنين، الموافق 29 من شهر سبتمبر المقبل، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وقد ضم النادى الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية، صفقات جاءت كالتالي: محمود حسن تريزيجيه، محمد علي بن رمضان، أحمد رمضان بيكهام، أليو ديانج، محمد أحمد سيحا، أحمد مصطفي زيزو، محمد شريف، ياسين مرعي، محمد شكري. 

الاهلي الزمالك لبيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

وزير التعليم العالي

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. عبر هذا الرابط

محافظ أسيوط خلال تفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة بدر

محافظ أسيوط للمعلمين : بتيجوا كل يوم و تأخذوا مرتبات والناتج "زيرو "

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

ارشيفية

طائرة تخترق الأجواء الأردنية .. واشتباكات عاجلة من الجيش

تنسيق الجامعات 2025

ننشر الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

الزمالك

جاهزية ثنائي الزمالك تعزز صفوف الفريق قبل انطلاق الدوري

يانيك فيريرا

المدير الفني للزملك يضغط لحسم صفقات جديدة قبل إغلاق القيد

وسام ابو علي

مفاجأة.. بيراميدز يدخل في مفاوضات مع وكيل وسام أبو علي

بالصور

طريقة عمل سلطة الجرجير بالبصل والطماطم

سلطة الجرجير بالبصل و الطماطم :-
سلطة الجرجير بالبصل و الطماطم :-
سلطة الجرجير بالبصل و الطماطم :-

في اليوم العالمى لـ البطيخ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

فى اليوم العالمى لـ البطيخ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟
فى اليوم العالمى لـ البطيخ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟
فى اليوم العالمى لـ البطيخ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة
مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة
مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة

أطعمة بسيطة تحميك من سرطان الأمعاء.. الأسماك والخضروات الأبرز

اطعمة بسيطة تحميك من سرطان الامعاء
اطعمة بسيطة تحميك من سرطان الامعاء
اطعمة بسيطة تحميك من سرطان الامعاء

فيديو

نهر من الدهب

نهر دهب مالوش صاحب.. مدينة إسبانية تجذب عشاق المعدن الأصفر من كل حدب وصوب

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة

نجوى كرم

بحضور نجوم لبنان.. نجوى كرم تحتفل بزفاف ابن شقيقها

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل القبض على شاكر في كافيه بالقاهرة الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: مجلس الشيوخ.. الغرفة الثانية الثرية

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الروبوتات أو أنسنة الآلة

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

المزيد