خالد طلعت ينشر توقعاته لترتيب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة الدوري

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن توقعاته لترتيب المراكز الثلاثة الأولى في نهاية الموسم قبل انطلاق بطولة الدوري نهاية الأسبوع الجاري.

وكتب خالد طلعت:"قبل انطلاق بطولة الدوري نهاية الأسبوع الجاري

توقعاتي لترتيب المراكز الثلاثة الأولى في نهاية الموسم :

المركز الأول : الأهلي

المركز الثاني : بيراميدز

المركز الثالث : الزمالك".

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026، بعد سحب القرعة فى مركز المنتخبات الوطنية، وأسفرت القرعة عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الإثنين، الموافق 29 من شهر سبتمبر المقبل، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وقد ضم النادى الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية، صفقات جاءت كالتالي: محمود حسن تريزيجيه، محمد علي بن رمضان، أحمد رمضان بيكهام، أليو ديانج، محمد أحمد سيحا، أحمد مصطفي زيزو، محمد شريف، ياسين مرعي، محمد شكري.