جاهزية ثنائي الزمالك تعزز صفوف الفريق قبل انطلاق الدوري

تأكدت جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المغربي محمود بنتايج وصلاح مصدق، للمشاركة في مواجهة الفريق المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا يوم 8 أغسطس الجاري، في افتتاح مشوار الأبيض بالدوري الممتاز للموسم الجديد.

كان اللاعبان قد عانيا من إجهاد عضلي خلال الفترة الماضية، ما أبعدهما عن بعض فترات الإعداد، قبل أن يمنح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لمشاركتهما بعد تعافيهما الكامل وظهورهما بشكل مميز في التدريبات الجماعية الأخيرة دون أي شكوى.

وشارك بنتايج ومصدق في المران الأخير للفريق بكامل الجاهزية الفنية والبدنية، ليصبح قرار إشراكهما بيد المدير الفني يانيك فيريرا وفقًا لاحتياجات الفريق في اللقاء.

ومن المتوقع أن يتواجد الثنائي ضمن قائمة الزمالك أمام سيراميكا، خاصة في ظل اعتماد الجهاز الفني على سياسة التدوير مع بداية الموسم الطويل، الذي يتطلب توسيع قاعدة الاختيارات داخل الملعب.

وتعد عودة بنتايج ومصدق إضافة قوية للفريق في خطي الوسط والدفاع، خصوصًا مع الضغط المتوقع في جدول المباريات وسعي الزمالك لانطلاقة قوية في مشوار استعادة البطولات.