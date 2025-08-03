المدير الفني للزملك يضغط لحسم صفقات جديدة قبل إغلاق القيد

طلب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إدارة النادي التعاقد مع جناح قوي وظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، التي تنتهي يوم 6 أغسطس الجاري.

وأكدت مصادر داخل القلعة البيضاء أن فيريرا أبلغ المدير الرياضي جون إدوارد بضرورة تدعيم المركزين بشكل عاجل، بعد تقييمه لمستوى اللاعبين الحاليين خلال فترة الإعداد، ورصد حاجة الفريق لدعم الخطوط الجانبية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك تكثف مفاوضاتها حاليًا مع عدد من اللاعبين المرشحين، وسط سرية تامة حول الأسماء، سعيًا لإنهاء التعاقدات المطلوبة قبل غلق باب القيد وتلبية احتياجات الجهاز الفني استعدادًا للموسم المقبل.