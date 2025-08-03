سحب متفرقة تغطي البلاد.. الأرصاد تنشر صورا للأقمار الصناعية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا لأخر الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار وجود السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه الطقس اليوم، يشهد تقدم الرمال المثارة بالقرب من حدودنا الجنوبية الشرقية ومن المتوقع أن تؤثر على مدينة حلايب مع تقدم الوقت .

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

يسود الطقس اليوم، طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

يشهد الطقس أيضا، نشاط رياح على أغلب الانحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا، فيما تشهد حركة الملاحة البحرية، اضطرابا على خليج السويس وسرعة الرياح تصل إلى 50 كم/س وارتفاع الامواج يصل إلى متران ونصف المتر.

أما البحر المتوسط، يكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج ما بين متر إلى متران.

حول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراح ما بين 34 إلى 36 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 34 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 37 إلى 39 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 37 إلى 39 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 40 إلى 41 درجة.

