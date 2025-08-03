الصوت والضوء: أسعار تذاكر عروض اللغة العربية قاصرة على المصريين

أخطرت شركة الصوت والضوء ،غرفة المنشآت الفندقية ، أن تكون أسعار تذاكر اللغة العربية قاصرة على المصريين فقط وبالنسبة لباقي الجنسيات ،بما فيهم الجنسية العربية يتم التعامل معهم بسعر التذكرة للأجنبي ، على أن يطبق ذلك بمناطق الصوت والضوء المختلفة.

وكانت قد بدأت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التشغيل التجريبي لعروض الواقع الافتراضي "VR" بمنطقة أهرامات الجيزة.

الصوت والضوء



وتُعد هذه التجربة الأولى من نوعها في منطقة الأهرامات، حيث يتم تقديم العروض داخل مبنى تابع لشركة الصوت والضوء، وتم توظيف أحدث تقنيات الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد لتقديم محتوى غني يُحاكي بدقة البيئة المصرية القديمة، بما يعكس عظمة الحضارة الفرعونية ويجعل من زيارتها تجربة غامرة واستثنائية.

ويمكن للزوار التجول افتراضيًا داخل المواقع الأثرية التاريخية من خلال تجربة تفاعلية تحاكي الماضي باستخدام نظارات الواقع الافتراضي المتقدمة بما يمنحهم فرصة "العودة بالزمن" إلى الحضارة المصرية القديمة بطريقة غامرة ومشوقة.. ومن أبرز ما تتضمنه العروض: استكشاف مقبرة توت عنخ آمون بكل ما تحويه من كنوز ومقتنيات، محاكاة عملية بناء الأهرامات بتفاصيلها الهندسية والمعمارية المذهلة، الغوص في أسرار الآثار الغارقة بمدينة الإسكندرية القديمة، والتعرف على طقوس وأسرار التحنيط عند قدماء المصريين.

يذكر أن فكرة تنظيم عروض الصوت والضوء في منطقة الأهرامات تعود إلى عام 1960، و تم افتتاحه في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وهو من أعظم عروض الصوت والضوء بمصر، ويتميز باستخدام أجهزة الليزر الحديثة.