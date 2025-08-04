قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرق طفلين شقيقين بنهر النيل في أسيوط
محمد رشاد يعلن خطوبته: يا أجمل هدية من ربنا
قرار عاجل في الأهلي بشأن ملف صفقات الانتقالات الصيفية
هيئة الدواء تعلن التعامل مع 13700 شكوى منذ تفعيل المنظومة الحكومية الموحدة
لما الشياكة تقابل المانجا.. ميرنا جميل: إكس وكوباية يا جماعة| شاهد
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى مؤثرة على سير انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: غلق صناديق الاقتراع وحفظها في أماكنها المخصصة لذلك
المهاجم الفلسطيني حسم الأمر.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
تفاصيل جديدة بشأن تيك توك بعد قرار حذف 2.9 مليون.. فيديو
وزير المالية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ
القومي للمرأة: السيدات تتصدر المشهد بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ
شهيدان وعدة إصابات في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تناولتها على الهواء| إسعاد يونس تكشف أفضل أنواع المانجو المحببة لها

إسعاد يونس
إسعاد يونس

خصصت الفنانة إسعاد يونس، حلقة اليوم الأحد، من برنامجها صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي إم سي، عن موسم حصاد ثمار فاكهة المانجو.

فاكهة المانجو مشهور لطعمها الرائع

وخلال اللقاء طلبت الفنانة إسعاد يونس، تناول أنواع معينة من ثمار فاكهة المانجو وفي مقدمتها ثمار فاكهة مانجو الصديقة، مشيرة إلى أن هذا النوع من فاكهة المانجو مشهور لطعمة الرائع.

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، على قناة "dmc"، اليوم الأحد، الفنانة ميرنا جميل وسط أجواء مليئة بالضحك والحنين، للحديث عن عشقها الخاص لفاكهة المانجا، التي كانت محور الحلقة بمشاركة مجموعة من الضيوف المحبين لها والمتخصصين بزراعتها وبيعها.

ويستضيف البرنامج أيضًا الشيف نجلاء الشرشابي ودكتور صدام حسين، باحث بقسم الفاكهة الاستوائية بمعهد بحوث البساتين مركز البحوث الزراعية. 

وتكشف ميرنا جميل خلال اللقاء عن علاقتها الطريفة والمستمرة بالمانجا منذ الطفولة، ووصفتها بأنها "فاكهة السعادة"، وتشير إلى أنها تفضل أكلها بطرق مبتكرة وغير تقليدية.

ولم تخلو الأجواء من الضحك والروح المرحة، حيث تستعرض إسعاد يونس مع ضيوفها مواقف طريفة ارتبطت بأكل المانجا، بالإضافة إلى استعراض بعض الأنواع النادرة منها.

إسعاد يونس فاكهة المانجو ثمار فاكهة المانجو المانجو ميرنا جميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

ترشيحاتنا

حكم نسيان سجود السهو

حكم نسيان سجود السهو.. أمين الإفتاء: سُنة وليس فرضًا

اجتماع مسئولي المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم

المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم يناقشان تطوير صندوق رعاية المعلمين بالمشيخة

صلاة السنن

أمين الإفتاء عن تارك صلاة السنن: فوّت على نفسك ثوابًا عظيمًا

بالصور

محمد رشاد يعلن خطوبته: يا أجمل هدية من ربنا

محمد رشاد
محمد رشاد
محمد رشاد

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول تخبر شريكك بالحب دون أن تنطقها

بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها
بدون كلمة أحبك.. 7 طرق تقول بها الحب دون أن تنطقها

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا
بعد إصابة الفنانة رحمة حسن.. طبيب شهير يكشف 5 طرق سحرية لعلاج الصلع نهائيًا

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد